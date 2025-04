US-Anleihen geraten erneut unter Druck - Zollunsicherheit bleibt

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Zollwende von US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag keine nachhaltige Trendwende bei den US-Anleihen herbeigeführt. Insbesondere die Kurse von langlaufenden Papieren sind im Tagesverlauf deutlich unter Druck geraten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,37 Prozent. Am Morgen war sie bis auf 4,26 Punkte gefallen. Deutlich stärker gestiegen sind die Renditen von dreißigjährigen Anleihen. Sie näherte sich wieder der Marke von 5 Prozent an.

Von der erneut gestiegenen Unsicherheit konnten die US-Anleihekurse nicht profitieren. Schließlich hatte US-Präsident Trump die Zölle am Mittwoch für China sogar angehoben. Zudem sind die gerade in Kraft getretenen Zölle nur für 90 Tage ausgesetzt worden. Konjunkturängste bleiben bestehen - zumal die Zeichen im Handelskrieg zwischen den USA und China alles andere als auf Entspannung stehen. Die chinesische Wirtschaft, aber auch die Weltwirtschaft dürfte stark belastet werden, falls die hohen Zölle gegen China in Kraft bleiben.