Brent Öl taumelt in Richtung 60 USD. Ölpreis vor Abverkauf in Richtung 50 USD

Brent Öl taumelt erneut in Richtung 60 USD

Brent Öl taumelt einmal mehr in Richtung 60 US-Dollar. Die angespannte Lage wurde bereits zuletzt im Kommentar „Kommt es bei Brent Öl nun zum Crash?“ ausführlich thematisiert. Zum damaligen Zeitpunkt lief Brent Öl die wichtige Unterstützung von 70 US-Dollar / 68 US-Dollar an. Die Vehemenz des Rücksetzers ließ nicht viel Gutes erwarten. Und so kam es dann auch. Der Ölpreis rauschte unter die 68 US-Dollar und installierte damit ein neues Verkaufssignal. Rasch ging es in Richtung 60 US-Dollar und darunter und somit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Die vermeintliche Entspannung in der Zollthematik führte auch bei Brent Öl zu einer temporären Erholungs- bzw. Erleichterungsrallye. Doch der Optimismus hielt nicht lange an. Bereits im heutigen Donnerstagshandel ging es für Brent Öl wieder nach unten. Ein erneuter Rücksetzer unter die 60 US-Dollar könnte dem Ölpreis ins Haus stehen. Sollte es so kommen, würden sofort die 58 US-Dollar ins Visier geraten. Es darf bezweifelt werden, dass dieser Preisbereich einem erneuten Ansturm standhalten würde.

Zusammengefasst - Ölpreis vor Abverkauf in Richtung 50 USD

Der Ölsektor könnte vor einer erneuten Abverkaufswelle stehen. Die Chartbilder der Aktien der großen Ölproduzenten, wie BP, Shell oder aber auch Exxon Mobil und Chevron haben sich destabilisiert. Das sprichwörtliche Kartenhaus lässt grüßen. Mit weiteren Kursturbulenzen muss gerechnet werden. Und auch Brent Öl selbst könnte vor einer Abverkaufswelle unter die 60 US-Dollar stehen. Über kurz oder lang könnte es für den Ölpreis auch auf 50 US-Dollar gehen. Solange die Zollthematik und die damit verbundenen Konjunktur- respektive Nachfrageängste nicht verschwinden, haben es nachhaltige Erholungen schwer, sich zu entwickeln. Aus charttechnischer Sicht bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 68 US-Dollar / 70 US-Dollar, um das Chartbild von Brent Öl zu stabilisieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

