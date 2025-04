Trumps Zolltiraden sollte der Markt ignorieren

Das Zoll-Balett von US-Präsident Donald Trump hat die Finanzmärkte durcheinander gewirbelt. Was will der US-Präsident eigentlich damit erreichen? Chaos stiften? Haben die USA überhaupt ein Handelsdefizit gegenüber den anderen Ländern?

An der Spitze stand China mit einem Defizit von rund 375 Milliarden US-Dollar – ein zentrales Argument für die damalige Zollpolitik. Auch mit Mexiko (70 Milliarden US-Dollar), Japan (69 Milliarden US-Dollar), Deutschland (65 Milliarden US-Dollar) und Vietnam (32Milliarden US-Dollar) lag das Handelsbilanzdefizit jeweils im zweistelligen Milliardenbereich.

Am Ende der Regierung Trump sah es aber nicht viel besser aus. Im Jahr 2020 erreichte das gesamte US-Warenhandelsdefizit rund 915 Milliarden US-Dollar – so hoch wie nie zuvor. Das Defizit gegenüber China sank tatsächlich leicht auf 310 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig legten die Defizite mit anderen Ländern kräftig zu: Mexiko (–112 Milliarden US-Dollar) und Vietnam (–70 Milliarden US-Dollar) verzeichneten deutliche Anstiege, ebenso Deutschland mit –57 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2024 betrug das Handelsdefizit mit Deutschland 76,4 Milliarden US-Dollar bei Importen von 146,7 Milliarden US-Dollar und Exporten von 70,3 Milliarden US-Dollar, laut Daten von Wall Street Journal.

Im Jahr 2024 importierten die USA Waren im Wert von 438,9 Milliarden US-Dollar aus China und exportierten Waren im Wert von 143,5 Milliarden US-Dollar dorthin. Dies führte zu einem Handelsdefizit von etwa 295,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber 2023 bedeutet. ​

Zölle sind also nicht das Allheilmittel. Den exportierenden Ländern schaden sie zunächst nicht. Denn die USA sind massiv auf Importe angewiesen. Und der Weg, so ein Handelsdefizit auszugleichen, bringt nicht viel. Das Chaos, das ständige Hin-und Her, kann Existenzen kosten. Und sie sind auch zu einfach gedacht, wenn man bedenkt, dass ein Auto aus bis zu 70 Ländern importiert und aus 30.000 Teilen zusammengebaut wird. Selbst Trump schien das zuviel geworden zu sein, besonders wegen der Turbulenzen auf dem Anleihemarkt.

Der Markt sollte nicht über jedes Stöckchen springen; leichter gesagt als getan, weil dahinter auch die gekürzten Gewinne der Unternehmen stehen werden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

