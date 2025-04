USA und Russland wollen Arbeit der Botschaften erleichtern

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die USA und Russland haben bei Gesprächen in der Türkei das Ziel bekräftigt, zur Verbesserung der diplomatischen Beziehungen die Arbeit ihrer Botschaften zu normalisieren. So seien Garantien für den reibungslosen Zahlungsverkehr der diplomatischen Vertretungen finalisiert worden, teilte der russische Unterhändler und Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, den Nachrichtenagenturen in Moskau zufolge mit. Das US-Außenministerium bestätigte die Einigung.

Zudem ging es bei den Gesprächen nach russischer Darstellung auch um Visaerleichterungen und die Verbesserung der Bewegungsfreiheit von Diplomaten im jeweiligen Land. Die Diplomaten hatten sich erstmals am 27. Februar in Istanbul getroffen, nachdem die Außenminister beider Länder die Normalisierung der Beziehungen vereinbart hatten.

Die USA forderten von Russland nach dem Treffen in Istanbul, für die Botschaft in Moskau das Verbot für die Einstellung von Ortskräften aufzuheben. Zu den offenen Fragen solle es bald ein drittes Treffen geben, hieß es nach den etwa fünfstündigen Verhandlungen.

Unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump wurde der Dialog zwischen Moskau und Washington wieder aufgenommen. Neben diesen Gesprächen auf Diplomatenebene in der Türkei gibt es einen parallelen Verhandlungsprozess zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine./bal/DP/men