Microchip Technology - Aktie im Rampenlicht - 10.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Microchip Technology mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,59 % hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -4,21 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Microchip’s MCP16701 integrates buck converters, Low Dropout Voltage Regulators (LDOs) and a controllerCHANDLER, Ariz., April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - The rapid integration of AI into industrial, computing and data center applications is …