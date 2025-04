Die globale EDM-Ikone Alok leitet das INFINITY Lisbon beim SBC Summit

Die MEO-Arena, die tagsüber die „Super Stage" des SBC Summit beherbergt, wird am 18. September mit einer unvergesslichen Verschmelzung von Licht und Sound die Wände hochgehen lassen, wenn sie sich in den Veranstaltungsort des INFINITY Lisbon verwandelt. Die Arena, in der bereits Weltstars wie Beyoncé und The Weeknd zu Gast waren, verspricht eine elektrisierende Nacht, die die globale Gaming-Community in ihren Bann ziehen wird.

RasmusSojmark, CEO und Gründer von SBC, sagte: „Bei der INFINITY geht es darum, Business-Networking auf hohem Niveau mit unvergesslichen Erlebnissen zu verbinden, und jemanden von Aloks Kaliber auf die Bühne zu bringen, hebt das auf eine ganz neue Ebene. Ich bin stolz darauf, dass wir in der Lage sind, unseren Besuchern diese Art von Energie und Unterhaltung zu bieten."

Mit seinem Durchbruchshit „Hear Me Now"- mittlerweile fast 850 Millionen Streams auf Spotify - erlangte Alok weltweiten Ruhm und ist seitdem ein Wegbereiter des brasilianischen Bass-Genres. Er wurde drei Jahre in Folge (2021-2023) auf Platz 4 der DJ Mag's Top 100 DJs gewählt und verfügt über eine riesige globale Fangemeinde mit fast 22 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify und 29 Millionen Instagram-Followern.

Alok war nicht nur Headliner auf einigen der größten Festivals der Welt, darunter Tomorrowland, Ultra Music Festival und Lollapalooza, sondern hat auch mit internationalen Stars wie Dua Lipa, Jason Derulo und Ed Sheeran zusammengearbeitet. Sein Einfluss erstreckt sich auch auf die Spielkultur, denn er ist eine spielbare Figur in dem Spiel Garena Free Fire.

Jenseits der Bühne ist Alok ein leidenschaftlicher Philanthrop und der Gründer des Alok Institute, das Bildungsprogramme, Umweltschutz und soziale Projekte in ganz Brasilien unterstützt.

Außerdem setzt er sich mit seinen Labels Controversia Records und UP Club Recordsfür die nächste Generation von Künstlern ein - Plattformen, die sich der Entdeckung, Pflege und Förderung aufstrebender Talente in der elektronischen Musikszene sowohl in Brasilien als auch international widmen.

Mit Auszeichnungen wie „Forbes Brazil's 30 Most Influential Brazilians" und „Spotify's Top 100 Global" ist Alok laut Sojmark der ideale Künstler, um das zweite INFINITY-Erlebnis des SBC's zu moderieren.

„Die Marke INFINITY wurde in Lisbon geboren. Hier haben wir etwas Neues gewagt und unser allererstes Festival im EDM-Stil mit großen Namen wie Don Diablo, Miss Monique und Darude veranstaltet. Die Energie an diesem Abend war unübertroffen und bestätigte, was wir bereits spürten: Wir hatten etwas wirklich Besonderes für die Branche geschaffen", sagte er.

Die INFINITY Lisbon ist das große Finale des SBC Summit, der am schnellsten wachsenden globalen Veranstaltung der Branche, die 30.000 Fachleute aus den Bereichen Wetten, Glücksspiel, Zahlungen und Partnerschaften vereint . Nach dem Umzug von Barcelona bereitet sich die zweite Ausgabe von Lissabon auf eine noch größere Rückkehr vom 16. bis 18. September vor.

Sojmark fügte hinzu: „Lustigerweise sollte Alok ursprünglich als Headliner des INFINITY Rio auftreten, aber die Pläne haben sich verschoben - und jetzt fühlt es sich noch richtiger an, ihn in Lissabon auf die Bühne zu holen, wo diese ganze Reise begann. Das wird eine höllische Nacht."

Auf die Frage nach seiner Vision für die Marke INFINITY antwortete der SBC-CEO: „Ich sehe es als ein Dankeschön an unsere Gemeinschaft - ein Fest für diejenigen, die an den SBC und die bei unseren Veranstaltungen aufgebauten Verbindungen glauben. Erlebnisse wie dieses stärken diese Bindungen. Das ist die Kraft der Freude, und das ist die Essenz der The INFINITY Marke".

The INFINITY Lisbon ist ein exklusives Erlebnis, das den Inhabern eines VIP-Eventpasses vorbehalten ist. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz für nur 400 € und profitieren Sie von einem Frühbucherrabatt von 200 €.

Veranstalter und angeschlossene Unternehmen können kostenlose VIP-Event-Pässe beantragen.

