Verschärftes Abwärtstempo - Zoll-Unsicherheit bleibt

Timburg schrieb 04.04.25, 07:17

so schnell geht`s - wenn man mehr als den halben Monat im Urlaub ist vergeht die Zeit wie im Flug. Diesmal war ja Sri Lanka dran und ich kann dieses gastfreundschaftliche und interessante Land nur wärmstens weiterempfehlen. 👍 Hier mal ein erster Eindruck:



Bild: https://srilankafinder.com/wp-content/uploads/2017/12/Kalutara-beach-view-700x500.jpg



Unendlich weite Strände, die zum Spazieren einladen. Viele Sehenswürdigkeiten, die wir teils auf eigene Faust, teils mit Guide kennengelernt haben. Total freundliche Leute, welche bei Fragen gerne weiterhelfen. Leckeres Essen und ein nettes kleines, familiäres und verschlafenes Hotel. Wo wir erstmal den Animateur von seiner Lethargie befreien mussten. :D Nach 2 Tagen hatte meine Frau Yoga- und Watergym-Aktivitäten organisiert und ich hab - teils mit Müh und Not - paar Leute von den Liegen zum Beachvolleyfeld bugsiert. Waren viel mit einheimischen Bussen und Zügen unterwegs, was für einen Europäer schon eine besondere Erfahrung ist. Colombo und Galle (auf den Spuren von Juniors Praktikum) sind allemal einen Tagesausflug wert. Highlight war die Fahrt mit der nostalgischen Bahn in Ella (offener Plattform-Waggon) mit Stopp auf der berühmten Nine Arch Bridge:



Bild: https://www.reddottours.com/uploads/Activities/Nine-Arch-Bridge/Nine-Arch%20Bridge-gallery-pop-up-1-min.jpg



Aber auch die Wanderung auf den Little Adams Peak, Wasserfälle und Elefanten-Waisenhaus bleiben in guter Erinnerung. Im Hotel top Service und nettes Personal - kein Wunder dass am letzten Abend die eine und andere Träne beim Abschied geflossen ist. Ich denke mal dass wir irgendwann wiederkommen werden.



So, nun zur Börse. Geht ja ziemlich rund in den letzten Wochen und wenn sich der NBIM-II Stand 31.03. mit +5,2% noch gut gehalten hat, so hab ich die letzten Tage die Korrektur letztendlich auch am eigenen Leib spüren können. Mag für den einen oder anderen Newbie jetzt eine total neue Erfahrung sein, aber man hat selber die letzten 32 Jahre schon einiges an der Börse erlebt. Also stellt sich für mich eigentlich nur die Frage, wie ich mit der Situation umgehe. Da ich durch das Zusatzgehalt meiner Frau (zu den 3 Renten) bekanntlich einen großzügigen Spielraum hab, werde ich dementsprechend weiterhin dazukaufen - ist zwar noch nicht spürbar, bin aber sicher dass in nächster Zeit auch Divi-Kürzungen kommen werden wo man die aktuell noch gar nicht vorausahnt. Um zu versuchen, mein Monats-Zusatzeinkommen bei den ca. 1000€ zu halten. Wird also eine ordentliche Herausforderung, welcher ich mich gerne stelle. Wird wahrscheinlich auch kein Problem sein, günstige Werte zu finden, da die bisherigen Abschläge teilweise ja bereits bei +-50% liegen - und noch ist kein Ende absehbar. Aber mal schaun was uns noch erwartet.



Nun zur eigentlichen Statistik. Hab vor - und schon gar nicht während - dem Urlaub keine Käufe/Verkäufe mehr durchgeführt und bleib bei meiner buy-and-hold Strategie. Kann ich mir auch gut erlauben da ich das Depot sowieso nicht antasten werde. Ist auch mit dem Junior abgesprochen - der sich im Moment natürlich freut. Ab August-September geht es bei ihm vom Spielgeld zum seriösen Depotaufbau - da freut er sich natürlich auf die aktuelle Korrektur und möchte die nächste Zeit gerne billig zuschlagen. Da werden unsere täglichen Telefon-Briefings natürlich noch intensiver werden.



Im März hab ich 901,23€ eingenommen - knapp 10% weniger als im letzten Jahr. Aber auf Sicht der ersten 3 Monate bin ich mit 3035,78€ noch immer komfortabel 30% über den Vergleichszeitraum 2025. Primäres Ziel ist, ein kleines Plus über die Ziellinie am 31.12.25 zu bringen. Wird spannend.



Jan 1336,45€

Feb 798,10€

Mär 901,23€

Gesamt: 3.035,78€



Mal schaun aus welchen Ecken der Erdkugel das Geld geflossen ist:



US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Commercial, Gladstone Investment, OHI, VISA, JNJ, Hercules Capital, TJX, IBM, Pfizer, AGNC, 3M, MSFT, Alphabet, MCD, PSEC, Arbor Realty, Midcap Financial, SLR Investment

ZA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png Südafrika-Bond, Kumba Iron

SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Capitaland Ascendas, Cromwell European REIT

VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png Flex LNG

CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png Novartis

TN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tn.png Tunesien-Bond

AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Sonic Healtcare, Fortescue, BHP

GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png Shell

BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras

PA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pa.png Banco Latinoamericana

JP Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/jp.png Japan Tobacco



Auch wenn ich "nur" 40% US-Anteil habe, kommen geschätzt 50% der Dividenden aus USA - hab ja einige REITs und BDCs welche teilweise hoch gewichtet sind und DR von 8-10-12% aufweisen. Dementsprechend schlägt sich hier der Dollarkurs direkt und voll durch. OK, damit muss man leben - will die Amis jetzt nicht gleich abschreiben - das kann in 1-2 Jahren schon wieder anders aussehen. Darum freu ich mich jetzt aber auf April und speziell Mai, wo dann die meisten Europäer ihre Jahresdividende in harten ;) €€ zahlen und keine Währungseinflüsse spürbar sind. Bleibt auf jeden Fall äusserst spannend.



Schönen Tag allerseits

Timburg