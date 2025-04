Krieg Trump-USA gegen China: Erst crashen US-Anleihen, dann der Dollar!

Die beiden großen Weltmächte USA und China haben durch den Handelskrieg von Donald Trump faktisch ein Handelsembargo gegeneinander verhängt: ist es Zufall, dass im Rahmen dieser Eskalation zunächst US-Staatsanleihen crashten - und heute dann der Dollar? Faktisch erleben wir eine Art "Krieg": die USA versuchen, ihren großen Konkurrenten China nach unten zu drücken, dessen Wirtschaft vom Export abhängig ist. China aber hat mit dem Crash der US-Anleihemärkte gesehen, wo Trump beginnt zu zucken: es sind die Schulden der USA, die bei einem heftigen Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen nicht mehr refinanzierbar wären. Xi Xinping weiß jetzt: Trump doesn´t have the cards. Und was passiert beim Dollar? Fällt der Greenback weiter, wird das die Inflation in den USA im Rahmen des Handelskriegs weiter verschärfen. Die USA sind vor allem auf den Import von ausländischem Kapital angewiesen - für ihre Schulden und ihre Aktienmärkte. China wiederum hat eine Schwachstelle: es ist nicht in der Lage, Kapital aus dem Ausland anzuziehen..

