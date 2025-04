Bitcoin fällt wieder unter 80.000 Dollar - Zollsorgen belasten

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Donnerstag mit der schlechten Stimmung an der Wall Street wieder unter Druck geraten. Die weltweit bekannteste und größte Kryptowährung fiel am Abend auf der Handelsplattform Bitstamp teils unter die Marke von 79.000 US-Dollar. Mit dem Erholungsaufschwung der US-Börsen am Vorabend war der Bitcoin zuvor auf über 83.000 Dollar geklettert, konnte sich dort aber nicht festsetzen. Zuletzt pendelte die Cyberdevise um die Marke von 79.500 Dollar. An den US-Börsen hatte sich wieder Ernüchterung eingestellt, weil die Sorgen über die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump bei Anlegern anhielten. Die wichtigsten Aktienindizes gaben deutlich nach./men