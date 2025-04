EMX erhält vorzeitige Zahlung in Höhe von 6,85 Mio. $ von AbraSilver und zahlt 10 Mio. $ an langfristigen Schulden zurück

Vancouver, British Columbia, 10. April 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von AbraSilver Resource Corp. („AbraSilver“) die letzte Konzessionszahlung in Höhe von insgesamt 6,85 Millionen US$ vorzeitig erhalten hat. Diese Zahlung, die ursprünglich bis zum 31. Juli 2025 fällig war, wurde vorzeitig im Austausch für eine reduzierte Gesamtverpflichtung von ursprünglich 7,0 Millionen US$ entrichtet.

EMX hält eine NSR-Royalty von 1 % am Projekt Diablillos von AbraSilver, einem fortgeschrittenen Silber- und Goldprojekt in Argentinien. EMX beglückwünscht AbraSilver zu seiner jüngsten Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 58,5 Millionen C$, mit der die Weiterentwicklung von Diablillos beschleunigt werden soll.

EMX wird den Erlös aus der vorzeitigen Konzessionszahlung zusammen mit Barmitteln aus dem Bestand für die Tilgung eines Teils seines vorrangig gesicherten Darlehens in Höhe von 10 Millionen US$ verwenden, das an die Franco-Nevada Corporation zu zahlen ist. Mit dieser vorzeitigen Tilgungszahlung werden die gesamten ausstehenden langfristigen Schulden von EMX von 35 Millionen US$ auf 25 Millionen US$ verringert.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „EMX“ notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

