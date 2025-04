EarthDaily Analytics startet in diesem Sommer seinen ersten Satelliten und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein für das weltweit fortschrittlichste System zur Erkennung von Veränderungen in Rahmen der Erdbeobachtung

VANCOUVER, British Columbia, 10. April 2025 /PRNewswire/ -- EarthDaily Analytics („EarthDaily"), ein weltweit führender Anbieter von Erdbeobachtungsdaten und -analysen, gab heute einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung seiner bahnbrechenden 10-Satellite EarthDaily Constellation bekannt: das Unternehmen hat seine erste Nutzlast erfolgreich in einen der Longbow-Satellitenbusse von Loft Orbital integriert und Umwelttests auf Raumfahrzeugebene abgeschlossen. Dieser Erfolg stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und macht den Weg frei für den ersten EarthDaily-Constellation-Satelliten, der diesen Sommer in die Umlaufbahn gebracht werden soll.

Die EarthDaily Constellation wird die Erdbeobachtung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz neu definieren, indem sie die Fähigkeit zur Erkennung von Veränderungen in einem großen Gebiet und zur täglichen globalen Überprüfung bietet. Nach ihrer Einführung wird die EarthDaily Constellation qualitativ hochwertige Einblicke von entscheidendem Wert für so genannte High-Impact-Branchen liefern, die betriebliche Effizienz freisetzen, aufkommende und nicht realisierte Risiken identifizieren und abmildern und die Welt in einem Umfang und einer Tiefe verstehen, die bisher auf dem Markt nicht verfügbar waren.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Industrien und Regierungen mit den Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um informierte, transformative Entscheidungen zu treffen", sagt Don Osborne, CEO von EarthDaily Analytics. „Die EarthDaily Constellation wird unübertroffen hochwertige Daten und Erkenntnisse liefern, die die Grenzen des Möglichen in der Erdbeobachtung verschieben. Jahrelange Planung, bahnbrechende Wissenschaft und bahnbrechende Innovation werden in diesem außergewöhnlichen Raumfahrzeug zum Leben erweckt. Mit dem Erreichen dieses entscheidenden Meilensteins sind wir auf dem Weg, die Art und Weise, wie unser Planet überwacht und verstanden wird, grundlegend zu verändern und unsere Kunden letztlich in die Lage zu versetzen, ihre wichtigsten Ziele besser zu erreichen."