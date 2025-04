Frank Giustra erhöht Aktienbeteiligung an Libero Copper auf 13,12 %

VANCOUVER, BC - 10. April 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation („Libero“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: LBC) (OTCQB: LBCMF) (FWB: 29H) gibt bekannt, dass bestimmte Inhaber von Warrants, einschließlich Frank Giustra und Ian Harris, im Rahmen des vom Unternehmen am 25. März 2025 angekündigten Warrant-Incentive-Programms bislang insgesamt 7.728.934 Warrants ausgeübt haben. Herr Giustra besitzt nun 13,12 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens.

Gemäß dem Warrant-Incentive-Programm erhält der Inhaber von Warrants, die vom Unternehmen am 15. Februar 2024 ausgegeben wurden, bei Ausübung zum ursprünglichen Ausübungspreis von 0,20 CDN$ bis zum 15. April 2025 ohne zusätzliche Kosten einen Incentive-Warrant mit einem Ausübungspreis von 0,30 CDN$ pro Stammaktie, der zum ursprünglichen Verfallsdatum am 15. Februar 2027 abläuft. Nach dem 15. April 2025 werden die Incentive-Warrants nicht mehr angeboten. Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen so bald wie möglich per E-Mail an tbarmash@fiorecorporation.com, wenn Sie teilnehmen möchten.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Libero Copper gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange im Rahmen des „At-the-Market“-Aktienprogramms, das durch den Prospektnachtrag vom 22. Januar 2025 qualifiziert wurde, 10.000.000 Stammaktien emittiert und damit einen Bruttoerlös von 2.017.000 CDN$ für das Quartal im Zeitraum vom 22. Januar 2025 bis 31. März 2025 erzielt hat. Research Capital Corporation erhielt als Vermittler Gebühren in Höhe von 40.340 CDN$.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich Projekte von der Entdeckung von Ressourcen bis hin zum Bau ausgebaut, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktischen Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Beziehungen, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt.

Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo, Kolumbien. Mocoa ist ein entscheidender Vermögenswert mit einem immensen Expansionspotenzial.

