Mehr als Sie sehen - ein intelligenteres, benutzerorientiertes Mäherlebnis

SHENZHEN, China, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- Als führender Innovator im Bereich der Roboter-Rasenpflege kündigt RoboUP die Markteinführung des neuesten intelligenten, kabellosen Rasenmähroboters, des TM01 Series 2025, unter dem Motto „More Than You See" (Mehr als Sie sehen) an und hebt damit Innovationen hervor, die über das hinausgehen, was man auf den ersten Blick wahrnimmt. Aufbauend auf dem Erfolg des T1200 Pro & T600 werden wichtige Schwachstellen wie verpasste Kanten, Probleme beim Neuzuordnen und ungleichmäßige Schnitte behoben, um ein nahtloses Mäherlebnis zu gewährleisten. Nehmen Sie an der Online-Einführungsveranstaltung teil und gewinnen Sie einen kostenlosen Mähroboter, spannende Preise und Expertenwissen.

Lösung zentraler Probleme durch bahnbrechende Lösungen