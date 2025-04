Battery X Metals gibt Gründung einer Tochtergesellschaft für die Exploration kritischer Batteriemetalle und die Erweiterung des Explorationsportfolios in Quebec durch Erwerb weiterer 39 Mineral-Claims bekannt Eckpunkte dieser Pressemitteilung: Battery X Metals gründet Battery X Discoveries Inc., eine neue hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sich auf die Förderung der Exploration kritischer Batteriemetalle in ganz Nordamerika konzentriert. Battery …