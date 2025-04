Nobu Hospitality kündigt Nobu Hotel, Restaurant und Residences im Oman an NEW YORK, 11. April 2025 /PRNewswire/ - Nobu Hospitality, freut sich, die Eröffnung des Nobu Hotel, Restaurant und Residences Muscat bekannt zu geben, die jüngste Ergänzung seines wachsenden Portfolios an gemischt genutzten Luxusimmobilien im Nahen …