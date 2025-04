Pressestimme 'Handelsblatt' zu Zölle/Börsen "Handelsblatt" zu Zölle/Börsen: "Alles in allem drohte so eine Vertrauenskrise. Aber ist die wirklich behoben? Trump hat zwar einige Zölle ausgesetzt, aber zugleich die für China, gegen die sich seine Handelspolitik in erster Linie richtet, noch …