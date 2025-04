Deutscher Wetterdienst stellt Gefahrenportal vor

OFFENBACH (dpa-AFX) - Ein neues Gefahrenportal soll die Bevölkerung in Deutschland künftig besser auf Naturgefahren und Extremwetterereignisse vorbereiten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt das Naturgefahrenportal am Freitag (10.30 Uhr) in seiner Zentrale in Offenbach vor.

Das Internetportal wurde in Zusammenarbeit mit Bund und Ländern und weiteren Institutionen entwickelt, um Menschen in Deutschland an ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort "frühzeitig zu informieren, besser vorzubereiten und somit zu schützen".

Neben der Präsidentin des DWD, Sarah Jones, werden auch der geschäftsführende Bundesdigitalminister Volker Wissing (parteilos) sowie die Umweltministerin des Saarlandes, Petra Berg (SPD), beim Start des Portals erwartet./hsp/DP/ngu