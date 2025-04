Details zur März-Inflation

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der März hat bei der Teuerungsrate in Deutschland etwas Entspannung gebracht. Insgesamt lagen die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt vorläufig errechnet hat. Details veröffentlicht die Wiesbadener Behörde am Freitag (8.00 Uhr).

Im Januar und Februar hatte die jährliche Inflationsrate noch bei 2,3 Prozent gelegen, im Dezember waren es 2,6 Prozent. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können.

Im März lagen die Energiepreise den vorläufigen Daten zufolge noch deutlicher unter dem Niveau des Vorjahresmonats als in den Monaten zuvor. Nicht mehr ganz so stark zogen die Preise für Dienstleistungen wie Gaststättenbesuche und Autoreparaturen an. Gleichzeitig verteuerten sich jedoch Lebensmittel überdurchschnittlich./ben/DP/ngu