E-Auto-Manager rechnet mit Preiserhöhungen durch Zölle

The_Engineer schrieb 04.04.25, 11:25

Jetzt muss ich zum Thema Tesla auch mal mal meien Senf dazu geben. Ich verdiene ja meinen Lebensunterhalt mit dem Bau von Elektroautos verschiedener Hersteller und stecke da ziemlich tief in der Materie drin. Tesla ist für mich eher keine Aktie, sondern eine Sekte. Wir haben Elon als Oberguru und dann seine doch recht vermögenden Jünger, die ihm echt jeden Mist glauben. Das Tesla höher bewertet ist, als alle anderen Autobauer zusammen, ist natürlich ein kompletter Unsinn. Die Firma ist mittlerweile ja schon wieder auf dem absteigenden Ast und die Eskapaden des Obergurus tun ein Übriges. Das Thema FSD ist auch eine große Lüge, die er mantrahaft wiederholt. FSD nur mit Kameras funktioniert ausschließlich dann, wenn der Bordcomputer in etwa die Rechenkapazität eines menschlichen Gehirns hat. Bis wir da angekommen sind, dauert es noch etliche Jahre. Frühestens 2030. Bis dahin sind Lidar-Sensoren ein absolutes MUSS. Weiter geht es mit den humanoiden Robotern. So einen Roboter zu bauen ist keine Kunst. Das ist ja nur die Hardware. Viel entscheidender ist die Software. Das ist Tesla momentan noch ziemlich blank. Bei allen bisherigen Vorstellungen wurden die Roboter heimlich von Menschen ferngesteuert. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Außerdem ist auf dem Robotermarkt Tesla nur einer von vielen Bewerbern. Andere Firmen haben da über 10 Jahre Vorsprung. Tesla will ja noch in diesem Jahr 5000 Roboter bauen. Was er mit denen veranstalten will ist aber völlig unklar.



Was mich aber definitiv fasziniert, ist die teilweise grenzenlose Dummheit seiner Sektenmitglieder. Immer wenn es schlechte Zahlen gibt, stellt sich der Guru auf die Bühne und zaubert ein Karnickel aus dem Hut, was Tesla in Zukunft so Tolles veranstaltet. Dass das in 90% der Fälle massiv übertrieben bzw. sogar glatt gelogen ist, wissen wir ja mittlerweile. Am 22.04. wird sich das Spielchen mit Sicherheit wiederholen. Die Allerdümmste in der Sekte ist aber mit Sicherheit Cathie Woods. 2600 Dollar für diesen Laden ist komplett irre.



Wie geht es weiter mit der Aktie? Das was der Trump das so treibt, ist für Tesla extrem gefährlich. Ich war auch schon oft in chinesischen Autowerken. Wenn die KPC ihren Untertanen direkt oder auch nur unterschwellig empfiehlt, kein Tesla/Apple etc. mehr zu kaufen, dann kann Elon einpacken und eine Insolvenz steht im Raum. Mein Kursziel liegt für 2025 bei 100 Dollar. Das wird aber nur erreicht, wenn genügend Leute ihr Hirn einschalten und feststellen das Tesla ein eher schlechter Autobauer ist und kein Technologiekonzern. Das ist doch fast alles heiße Luft.