Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe sind so gefragt wie nie In Deutschland wird so viel Tiefkühlkost verzehrt wie nie zuvor. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch stieg 2024 um 600 Gramm auf 50 Kilogramm, wie das Deutsche Tiefkühlinstitut mitteilte. Die Nachfrage sei hoch, sagte Yougov-Konsumforscher …