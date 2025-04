Frei Koalition will bei äußeren Entwicklungen flexibel reagieren Die künftige Bundesregierung will auf weltpolitische Entwicklungen laut CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei trotz der Festlegungen des Koalitionsvertrags flexibel reagieren. "Wir haben fest vereinbart, uns nicht sklavisch an den …