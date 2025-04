Morgan Stanley hält trotz Zoll-Turbulenzen an Nvidia fest!

Trotz anhaltender Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik bleibt Morgan Stanley bei seiner bullischen Einschätzung für den Chipriesen Nvidia. Die Bank sieht das Unternehmen weiterhin als Top-Pick unter den Halbleiterwerten und rechnet mit erheblichen Kursgewinnen – selbst in einem verschärften Handelsumfeld.

In einer aktuellen Analyse bekräftigte Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore sein "Overweight"-Rating für Nvidia und ließ das ambitionierte Kursziel von 162 US-Dollar unverändert, was ein Aufwärtspotenzial von rund 41,7 Prozent bedeutet. Am Mittwoch war die Aktie bereits um 18,7 Prozent gestiegen – beflügelt von einem historischen Marktaufschwung nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, einige Zölle für 90 Tage auszusetzen. Der Aufschwung wurde jedoch am Donnerstag leicht korrigiert womit die Aktie aktuell 5 Prozent im Minus bei 107,5 US-Dollar notiert.