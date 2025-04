Gerresheimer mit durchwachsenem ersten Quartal - Jahresziele bestätigt

professordeluxe schrieb 05.04.25, 11:01

KKR hat in den letzten 4 Wochen mehr als 1/3 an Wert an der Börse verloren. Alleine letzte Woche über 1/4.

Ehrlich gesagt, mir ist es viel lieber, die verlassen das Bieter Konsortium weil sie selbst Probleme durch Trump haben, als dass sie sagen, die Bücher von Gerresheimer haben sie nicht überzeugt. Ich vermute stark, dass KKR aufgrund der fragilen Gesamtmarktlage aktuell ausgestiegen ist und es mit Gerresheimer selbst nicht zusammen hängt.

Also trifft es das Wort "Aufgeschoben" aus dem Handelsblatt wohl sehr gut.