Euro klettert auf höchsten Stand seit Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erratische Zoll- und Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump belastet den Dollar immer stärker. So fiel der Dollar im Vergleich zum Euro am Freitag auf den tiefsten Stand seit Februar 2022 und auch zu anderen wichtigen Währungen wie dem japanischen Yen gab die US-Devise deutlich nach.

Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung kletterte in der Nacht auf Freitag bis zu 1,1383 Dollar und damit auf das höchste Niveau seit etwas mehr als zwei Jahren nicht. Das Niveau konnte der Euro nicht ganz halten, kostete aber zuletzt mit 1,1292 Dollar immer noch rund einen Cent mehr als am Vorabend. Grund für die Dollar-Schwäche ist die von Trumps diversen Zollankündigungen ausgelöste Unsicherheit an den Finanzmärkten./zb/mis