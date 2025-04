Oracle mit Chance auf 123-Erholung

Nachdem erfolgreich das Unterstützungscluster aus 2023 um 127,54 US-Dollar im Laufe dieser Woche getestet wurde, sind die Notierungen bei Oracle wieder angesprungen. Dies eröffnet nun kurzfristig die Möglichkeit einer klassischen Erholungsbewegung zunächst auf 145,93, darüber sogar auf 154,50 US-Dollar. Hierbei dürfte jedoch der Anfang Dezember etablierte Abwärtstrend vorläufig noch unberührt bleiben, weshalb sich die Chancen auf der Oberseite derzeit noch in Grenzen halten. Dennoch könnte im Zuge der erwarteten Erholung ein Long-Investment sehr lukrativ ausfallen, wie beispielsweise über den im Folgenden vorgestellten Turbo-Optionsschein. Kritischer dürfte es für die Aktie dagegen erst unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts bei 115,33 US-Dollar werden, hier wären rasche Rücksetzer auf rund 100,00 US-Dollar und darunter sogar in den Bereich um 96,64 US-Dollar denkbar. Dies würde jedoch die Bemühungen der letzten Tage sichtlich zunichtemachen und könnte den längerfristigen Abwärtstrend einem Test unterziehen. Obwohl die USA nun eine Zollpause eingelegt haben, dürfte es an den Märkten weiter sehr volatil zugehen und erfordert besondere Aufmerksamkeit seitens der Investoren.

Trading-Strategie: