DAX mit technischem Gewinn

Obwohl US-Präsident Donald Trump eine Zollpause von drei Monaten beschlossen hat, bleiben Autoimporte und Ersatzteile für Fahrzeuge weiterhin mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt, auf alle anderen Waren gelten 10 Prozent Einfuhrzoll. Das technische Setup hat unterdessen gegriffen und der DAX konnte in der Spitze auf 21.300 Punkte und damit ganz in die Nähe des Zielbereichs aus der letzten Besprechung zulegen. Aktuell tendiert der Index jedoch leichter und steuert auf den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) sowie eine zu Donnerstag gerissene Kurslücke zu. Ein Kurslückenschluss würde demnach Abschläge auf 20.025 Punkte erfordern, wo sich sicherlich einige Schnäppchenjäger positioniert haben. In diesem Szenario könnte ein Long-Investment in Erwägung gezogen werden, trotz der weiterhin hohen politischen Risiken, die aus den USA hervorgehen. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 18.490 Punkten müssten aber empfindliche Abschläge sogar in den Bereich um 16.290 Punkten eingeplant werden.

Aktuelle Lage