Walmart am 61,8 Prozent Fibo gedreht

Um kurzzeitige Long-Signale in Richtung der Rekordstände von 105,30 US-Dollar aus Anfang Februar zu generieren, muss Walmart mindestens über 93,25 US-Dollar zulegen. Besser man wartet aber noch einen Anstieg über das Dezemberhoch von 95,95 US-Dollar als weiteres Signal ab. Gelingt es die Rekordstände zu knacken, könnte mittelfristig ein Kursanstieg für die Walmart-Aktie sogar bei 130,59 US-Dollar ausgerufen werden und würde sich für ein längerfristiges Engagement auf der Oberseite anbieten. Auf der Unterseite stellt dagegen der Bereich um das 61,8 % Fibo einen möglichen Sell-Trigger in Richtung der grünen Box mit Korrekturzielen ans 38,2 % Fibo bei 64,38 US-Dollar dar. Im Umkehrschluss würde bei einer baldigen Trendumkehr eine SKS-Formation seit Ende Oktober entstehen und die Abwärtsvariante klar stützen. Eine überschießende Welle könnte sogar in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 61,74 US-Dollar talwärts reichen, ehe das Papier wieder zur Oberseite anspringt. Für beide Fälle werden gleich im Anschluss passende Scheine vorgestellt.

Trading-Strategie: