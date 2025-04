Peter Navarro Crash? Was für ein Crash! Trumps Zollberater winkt ab – "Kein großes Ding" Die vergangene Handelswoche war von hoher Volatilität geprägt. Zum Wochenstart fielen die Kurse so stark wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr, von einem Crash will Trumps Zollberater Peter Navarro aber nicht sprechen.