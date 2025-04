Britische Wirtschaft nimmt unerwartet kräftig Fahrt auf

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Wirtschaft im Februar überraschend deutlich gewachsen. Im Monatsvergleich sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 Prozent gestiegen, wie das nationale Statistikamt ONS am Freitag mitteilte. Zu Beginn des Jahres hatte die Wirtschaftsleistung stagniert. Analysten hatten für Februar nur ein leichtes Wachstum um 0,1 Prozent erwartet.

In Großbritannien werden die Wachstumsdaten auch monatlich veröffentlicht. Andere große Volkswirtschaften wie Deutschland erheben die Daten hingegen nur einmal im Quartal. Wie die Statistikbehörde weiter mitteilte, habe sich das Wachstum der britischen Wirtschaftsleistung in allen wichtigen Sektoren gezeigt. Damit entwickelt sich die Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas besser als in Deutschland.

Ein unerwartet starkes Wachstum zeigte sich bei der Industrieproduktion, die im Februar im Monatsvergleich um 1,5 Prozent zulegte, nachdem sie im Januar 0,5 Prozent geschrumpft war. Analysten hatten zwar mit einer besseren Entwicklung gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem leichten Anstieg der Fertigung in den Industriebetrieben um 0,1 Prozent ausgegangen. Im Jahresvergleich legte die Produktion um 0,1 Prozent zu, während der Markt einen deutlichen Rückgang erwartet hatte./jkr/mis