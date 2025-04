Unsicherheit ist Gift für den Titel!

Ausgestanden sind die Rückschläge an den Börsen noch nicht, nachdem Trump der große Unsicherheitsfaktor für den Markt bleibt. Aktuell sind die Kurse auf breiter Front angestiegen, weil Trump die Erhebung der reziproken Zölle wieder mit einer Frist von 90 Tagen ausgesetzt hat. Die große Ausnahme bildet der Handelskrieg mit der Volksrepublik China. In diesem Fall sind die Zölle für die Einfuhr chinesischer Waren in die USA aktuell auf weit über 100 Prozent angehoben worden. Werden die chinesischen Waren mit Druck in die EU umgeleitet, könnte dies unter anderem für den Online-Modehändler Zalando zum Problem werden. Wie wird die Europäische Union reagieren, wenn chinesische Billigkleidung via Temu und Shein den Markt überfluten?

