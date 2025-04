Flottenerneuerung / DRF Luftrettung übernimmt 40. Hubschrauber des Typs Airbus H145 (FOTO)

Filderstadt (ots) - Die DRF Luftrettung hat heute am Produktionsstandort von

Airbus Helicopters in Donauwörth ihren 40. Hubschrauber des Typs H145 in ihre

Flotte aufgenommen: ein weiterer Schritt in der konsequenten Flottenerneuerung

der gemeinnützigen Organisation, die die europaweit modernste Flotte in der

zivilen Luftrettung betreibt und eine umfassende Expertise im Betrieb und der

Wartung der H145 besitzt.



Roman Morka, Vorstand Technik der DRF Luftrettung, würdigte bei der Übergabe die

erfolgreiche Partnerschaft mit Airbus: "Wir haben 2014 die weltweit erste

Maschine dieses Typs überhaupt erhalten und 2015 in Dienst gestellt. Unser Dank

gilt Airbus Helicopters für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die H145 hat in den zurückliegenden zehn Jahren ihre optimale Eignung für die

herausfordernden Rahmenbedingungen der modernen Luftrettung eindrücklich

bewiesen, insbesondere bei Einsätzen in der Dunkelheit und hochkomplexen

Transporten zwischen Kliniken. Mit Airbus Helicopters wissen wir einen starken

und zuverlässigen Partner an unserer Seite, mit dem wir auch Innovationen und

Weiterentwicklungen umsetzen können, die die Arbeit unserer Besatzungen stetig

voranbringen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE! Long 129,89€ 0,82 × 11,40 Zum Produkt Short 151,88€ 1,60 × 11,38 Zum Produkt