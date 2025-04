Schott Pharma schießt zweistellig hoch: Quartalszahlen sprengen Erwartungen!

Auch an der Börse kommen die Eckdaten sehr gut an. Die Aktie legt am Freitag zweistellig zu. Bereits am Vorabend war ein Plus von rund 10 Prozent verzeichnet worden. Das Unternehmen, das sich auf Verpackungs- und Verabreichungssysteme für Injektionspräparate spezialisiert hat, will die vollständigen Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr am 15. Mai veröffentlichen.

UBS-Analyst Olivier Calvet bezeichnete die Mitteilung als "positive Gewinnwarnung". Er stellte die Frage, ob die unveränderte Jahresprognose angesichts des starken Jahresauftakts nicht zu konservativ sei. Im aktuellen Umfeld sei dies jedoch nachvollziehbar – zumal Schott selbst betont habe, dass das zweite Halbjahr 2025 entscheidend für die Zielerreichung sein werde.

Auch Konkurrent Gerresheimer hat im ersten Quartal dank der Übernahme des italienischen Unternehmens Bormioli Pharma ein deutliches Umsatzwachstum erzielt. Organisch hingegen verzeichnete der Hersteller – wie von Analysten erwartet – einen leichten Umsatzrückgang. Die Zahlen gelten laut Marktbeobachtern nicht als Grund zur Euphorie, könnten jedoch angesichts der nachlassenden Übernahmefantasie ausreichen, um eine Erleichterungsrallye auszulösen. Gerresheimer-Aktien legten im vorbörsliche Handel um mehr als 5 Prozent zu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion