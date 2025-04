Aktien Asien/Pazifik Schwache Kurse in Japan - China mit Gewinnen Die asiatischen Börsen haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Dabei kam es zu starken Ausschlägen in beide Richtungen. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen im Minus. Im Fokus bleiben …