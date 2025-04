Alphabet greift ins Stromnetz ein – Mit KI will Google die Energiekrise beenden!

In einem historischen Schritt für die US-Energieinfrastruktur wird Google künstliche Intelligenz (KI) bei der Netzplanung einsetzen. Am Donnerstag gaben PJM Interconnection, Nordamerikas größter Stromnetzbetreiber, und Google eine mehrjährige Zusammenarbeit bekannt. Ziel ist es, den Anschluss neuer Energiequellen an das Stromnetz drastisch zu beschleunigen – ein Meilenstein für die Energiewende in den USA.

PJM Interconnection betreibt ein Netz, das rund 67 Millionen Menschen im Osten der USA mit Strom versorgt – darunter auch Nord-Virginia, das als weltweit größter Datenzentrum-Hub gilt. Mit wachsendem Energiebedarf und dem beschleunigten Ausstieg aus fossilen Kraftwerken ist der Bedarf nach schnellen Netzanschlüssen für erneuerbare Energien wie Wind und Solar enorm gestiegen. Doch in den vergangenen Jahren sind die Wartezeiten für neue Energieprojekte auf Rekordniveau angewachsen, was zu Engpässen, steigenden Strompreisen und einer erhöhten Blackout-Gefahr geführt hat.