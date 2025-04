Dax stabilisiert sich nach Zoll-Achterbahn über 20.000er-Marke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Der Index wurde gegen 9:30 Uhr mit rund 20.620 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht.



Mit dem Trend konnten die Kurse von Sartorius, Fresenius und Qiagen am meisten steigen. Nur wenige Aktien wie die der Deutschen Telekom und von Siemens mussten Verluste hinnehmen.





