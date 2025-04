Allianz: Geeignete (Turbo)-Calls für weitere Kurserholung

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) brach nach ihrem Jahreshoch vom 19.3.25 bei 359 Euro im Zuge des vom US-Zollchaos verursachten Desasters bis zum 7.4.25 auf bis zu 287 Euro ein. Wie der Gesamtmarkt konnte sich die Aktie danach wieder deutlich erholen. Im frühen Handel des 11.4.25 notierte die Aktie bei 331,10 Euro.

In den neuesten Expertenanalysen wird die Allianz-Aktie mit Kurszielen von bis zu 350 Euro (JP Morgan) als haltenswert eingestuft. Kann die Allianz-Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest auf 345 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 4.4.25 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.