China-Eskalation trifft Tech-Giganten Apple trotz Zollpause hart!

Zollschock: iPhone-Preise vor globalem Anstieg

Analystin Cherry Ma von Macquarie Equity Research warnt: Eine weltweite Preiserhöhung bei Apple-Produkten scheint unausweichlich. Besonders betroffen könnte die kommende iPhone-17-Serie sein, bei der neue Features wie ein dünneres Design, neue Kameras und ein Pro-Gehäuse anstehen. Laut Ma könnte der Preis für iPhones global um 13 Prozent bis 21 Prozent steigen. Noch drastischer trifft es Macs, mit einem erwarteten Preisanstieg von bis zu 43 Prozent, gefolgt von iPads (bis zu 28 Prozent) und AirPods sowie Apple Watch (bis zu 20 Prozent).

Zwar diversifiziere Apple seit Jahren seine Produktion, doch China bleibt weiterhin das Herzstück der Lieferkette. "Asien bleibt Apples Produktionszentrum", so Ma.

Laut Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley ist die vollständige Unabhängigkeit von China kurzfristig unrealistisch. Zwar könnten schnellere Produktionsausweitungen in Indien sowie eine strategische Verschiebung hin zu margenstärkeren iPhones helfen, die Belastungen abzumildern, doch ein echter Befreiungsschlag sei das nicht.

Ausweg durch politische Verhandlungen?

Ein Hoffnungsschimmer könnte in einem Ausnahmestatus liegen. Bereits in Trumps erster Amtszeit konnte Apple Sonderregelungen erwirken. Experten wie Daniel Newman (The Futurum Group) glauben, dass Apples 500-Milliarden-US-Dollar-Investition in den USA und die Schaffung von 20.000 Jobs politischen Spielraum schaffen könnten. Doch Trumps wiederholte Forderung, Apple solle in den USA produzieren, löst bei Analysten Kopfschütteln aus: Ein in den USA gefertigtes iPhone würde rund 3.500 US-Dollar kosten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

