90-tägige Zollpause: Erst „Fake-News“, dann Realität

Es ist deutliche Entspannung in die Zoll-Problematik gekommen. Die Europäische Union (EU) hat gestern ihre ersten Gegenmaßnahmen ausgesetzt, nachdem Präsident Donald Trump vorgestern selbiges für die „reziproken“ Zolle angekündigt hatte – weniger als 24 Stunden nachdem diese in Kraft getreten waren. Dieses Hin und Her ist wirklich atemberaubend, was auch für die Kurskapriolen an den Börsen gilt.

Zunächst war dabei allerdings unklar, ob dies nur die reziproken oder auch die Basiszölle in Höhe von 10 % betreffen würde. Klar war allerdings, dass die Pause ab sofort gelten würde, allerdings nicht für China. Für die Volksrepublik erhöhte er die Zölle auf 125 %.

Trump-Administration bezeichnete eine 90-tägige Zollpause als Fake-News

Kurioserweise hatten die Aktienmärkte am Montag bereits eine ähnliche Rally hingelegt, als der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, in einem Interview sagte, Trump ziehe eine 90-tagige Zollpause in Betracht. Der DAX erholte sich daraufhin im Xetra-Handel vom Tagestief bis zum Tageshoch um fast 12,5 %, nachdem er zuvor mit einem Minus von mehr als 10 % in die neue Woche gestartet war.

Doch gegen 16 Uhr drehten die Kurse genauso schnell und stark wieder nach unten, nachdem das Weiße Haus den Bericht dementiert hatte. Von Seiten der Trump-Administration war von „Fake-News“ die Rede. Der DAX verlor vom Tageshoch bis zum Schlusskurs des Xetra-Handels fast 5 %.

Der absolute Irrsinn!

Fazit in der Wochenausgabe des Börse-Intern Premium: „Das sind die (irrsinnigen) Realitäten an der Börse, mit denen wir uns derzeit herumplagen müssen.“

Unser Depot scheint dafür allerdings gerade hervorragend aufgestellt. Vor allem, weil es nach Gewinnmitnahmen über eine geringe Investitionsquote von weniger als 50 % verfügt. Hinzu kommt eine Strategie der ruhigen Hand. Keine hektischen Käufe oder Verkäufe in panischen oder euphorischen Marktmomenten.

