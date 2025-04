Central Group bekräftigt strukturelle Sicherheit aller Immobilien und Bereitschaft, Touristen in Thailand willkommen zu heißen

BANGKOK, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- Nach dem jüngsten Erdbeben, das in Teilen Thailands zu spüren war, bekräftigt Central Group ihr unermüdliches Engagement für die Sicherheit und das Wohlergehen aller Kunden, Teammitglieder und Besucher. Sicherheit bleibt unsere oberste Priorität.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit und Betriebsbereitschaft zu gewährleisten, wurde in allen Liegenschaften der Central Group eine umfassende bauliche Bewertung und Inspektion durchgeführt. Dazu gehören CentralWorld, andere Central Pattana Einkaufszentren und Community Malls, alle Filialen des Central Department Store, Robinson Department Store, Robinson Lifestyle Center, Central Embassy und Centara Hotels & Resorts. Die Inspektionen wurden von international zertifizierten Technikexperten durchgeführt, vollständig an den globalen Sicherheitsstandards ausgerichtet.