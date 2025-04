Handelskrieg/Nach US-Zollerhöhung China hebt Zölle auf US-Waren weiter an In Reaktion auf die jüngst weitere Anhebung der US-Zölle hat China seinerseits eine Erhöhung der Zölle auf Waren aus den USA von 84 auf 125 Prozent angekündigt. Gelten soll die Regelung ab dem 12. April, wie das chinesische Finanzministerium am …