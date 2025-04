Kinderspielzeug soll in der EU sicherer werden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Glitzernde Einhörner, sprechende Puppen oder ferngesteuerte Roboter: Spielzeuge sind für Kinder mehr als nur Zeitvertreib - sie regen die Fantasie an, begleiten durchs Aufwachsen und sollen vor allem eines sein: sicher. Doch längst nicht jedes Produkt hält, was es verspricht. Besonders beim Onlinekauf oder bei Importen aus Drittstaaten tauchen immer wieder problematische Spielzeuge auf. Nun soll in der EU nachgeschärft werden. Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten erzielte eine vorläufige Einigung auf neue Regeln - mit strengeren Vorgaben für Hersteller, mehr Transparenz bei Inhaltsstoffen und einem digitalen Produktpass.

Warum braucht es neue Regeln für Spielzeug?