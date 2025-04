VW: Zölle, Rückstellungen, Porsche-Probleme – und trotzdem "Buy"!

Der Umsatz lag mit rund 78 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen. Das operative Ergebnis fiel jedoch deutlich schwächer aus. Für das Gesamtjahr bestätigte VW seine Prognose. Gleichzeitig räumte der Wolfsburger Konzern ein, dass potenzielle Auswirkungen der US-Zölle darin noch nicht enthalten sind.

Laut Hölscher ist der verhaltene Jahresauftakt keine Überraschung. Neben saisonalen Effekten wirkten sich auch Modellwechsel, ein schwächerer Mix bei der Kernmarke Porsche sowie ein höherer und margenschwächerer Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge negativ aus. TRATON verzeichnete zudem eine Verschlechterung im Produktmix.

Auslieferungen insgesamt solide

Weltweit stiegen die Kernmarkenlieferungen um 3,7 Prozent. Besonders Südamerika (+16,6 Prozent) und Osteuropa (+7,9 Prozent) überzeugten. In China dagegen sanken die Auslieferungen um 7,1 Prozent. Die Elektroauto-Lieferungen legten weltweit um 58,9 Prozent zu. In Europa betrug das Wachstum sogar 113 Prozent, während der Absatz in China um 37 Prozent zurückging.

Besonderes Augenmerk gilt laut Hölscher der Exportstruktur in die Vereinigten Staaten, wo elf Prozent der Konzernfahrzeuge verkauft werden. Davon werden 27 Prozent lokal produziert, 44 Prozent stammen aus Mexiko, und 29 Prozent aus Europa – insbesondere Audi- und Porsche-Modelle. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die US-Zölle den Konzern noch spürbar treffen könnten, auch wenn sie bislang nicht in der Prognose berücksichtigt sind.

Hölscher geht davon aus, dass die Prognose für das Gesamtjahr noch angepasst werden könnte, da sie auch keine finalen Restrukturierungskosten bei Audi enthält. Dennoch bleibe das Bewertungsniveau der VW-Aktie äußerst attraktiv, so der Analyst. Die vollständigen Zahlen für das erste Quartal werden am 30. April erwartet.

Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel bei knapp 120 Euro – das entspricht einem erwarteten Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent. Die durchschnittliche Analystenmeinung lautet Aufstocken. Warburg bleibt bei Buy.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion