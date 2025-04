China erhöht Zölle auf US-Importe erneut

Peking (dts Nachrichtenagentur) - China reagiert auf die neuerlichen Zollerhöhungen durch US-Präsident Donald Trump auf chinesische Erzeugnisse.



Die Gegenzölle auf US-Produkte sollen ab Samstag von 84 auf 125 Prozent steigen, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrates am Freitag mitteilte. Man werde im Handelskonflikt mit den USA "bis zum Ende kämpfen", sagte ein Sprecher. Zuletzt hatte Trump die Zölle gegen China erneut erhöht.



Dabei unterlief dem Weißen Haus in der Bekanntgabe zunächst eine Panne. Erst kündigte Washington Zölle in Höhe von insgesamt 125 Prozent an, korrigierte aber später auf 145 Prozent. Bei der ersten Angabe seien bereits eingeführte Zölle in Höhe von 20 Prozent nicht einberechnet worden, die Trump wegen Chinas Rolle bei der Herstellung der Droge Fentanyl in den vergangenen Monaten erhoben hatte.