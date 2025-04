Dollar und US-Staatsanleihen im freien Fall, Gold explodiert auf ein neues Allzeithoch - und Warren Buffett macht etwas Seltsames! Der Absturz des Dollar sowie der erneute Stress bei US-Staatsanleihen sind eine Abstimmung mit den Füßen der Finanzmärkte gegen den Handelskrieg von Donald Trump. Die USA sind durch Trump aus Sicht der Finanzmärkte zu einer Art zweifelhaften Emerging Markets-Staat geworden. Also Flucht in die ultimative Sicherheit Gold, raus aus Dollar und US-Staatsanleihen. Das faktisch wechselseitige Wirtschafsembargo der beiden Wirtschafts-Großmächte USA und China ist ein Erdbeben: die USA bezollen China nun mit 145% - das bedeutet, dass praktisch keine Waren mehr aus dem Reich der Mitte in die USA gelangen. Wir erleben vermutlich die größte Veränderung seit 1971, als Nixon den Gold-Standard aufhob - mit großen Folgewirkungen bis heute..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis steigt stark an – Gold „Best Place to Be“ im Zollchaos

2. US-Aktienmärkte am Anfang eines monströsen Bärenmarktes?

Das Video "Gold explodiert, Dollar und US-Anleihen stürzen ab - das macht Warren Buffett!" sehen Sie hier..