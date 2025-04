Weniger Schoko-Osterhasen wegen hoher Kakaopreise

BONN (dpa-AFX) - Die deutschen Süßwarenhersteller haben in diesem Jahr weniger Schoko-Osterhasen produziert als 2024. Hergestellt wurden rund 228 Millionen Stück, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mitteilte. Das sind fünf Prozent weniger als im Vorjahr, als es etwa 240 Millionen Hasen waren. Ursache für den Rückgang seien die starken Kostensteigerungen, vor allem "aufgrund der explodierenden Kakaopreise", hieß es.

Knapp die Hälfte der Schoko-Hasen, rund 108 Millionen Stück, geht dem Verband zufolge in Deutschland in den Verkauf. Die restlichen werden ins Ausland exportiert. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage wollen 38 Prozent der Menschen hierzulande in diesem Jahr Schokolade in Form von Osterhasen verschenken.