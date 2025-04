Eckert & Ziegler erhöht Dividende

Eckert & Ziegler will weiter zulegen - Cyberattacke verzögert GeschäftsberichtAm 27. März 2025 um 08:12 UhrBERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler erwartet im neuen Jahr weiteres Wachstum. Der Umsatz soll um etwa acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro zulegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag auf Basis eines vorläufigen Jahresabschlusses mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigen. Dabei geht Eckert & Ziegler von stabilen Wechselkursen aus. Der final testierte Jahresabschluss verzögere sich wegen einer bereits bekannten Cyberattacke um einige Tage.Mitte Februar hatte Eckert & Ziegler von einem Cyberangriff auf Teile seiner IT-Systeme berichtet. Damals hieß es, dass die Produktion trotzdem weitgehend unbeeinträchtigt laufe und keine wesentlichen Beeinträchtigungen des Geschäfts zu erwarten seien. Die genauen Auswirkungen würden noch geprüft. Kurz zuvor hatte es bereits einen IT-Vorfall gegeben, der die Kommunikationskanäle störte.Vorläufige Jahreszahlen bestätigte das SDax-Unternehmen am Donnerstag. Demnach stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um ein Fünftel auf 295,8 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn legte um 40 Prozent auf 65,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich fiel ein Gewinn von 33,3 Millionen Euro an, nach 26,3 Millionen Euro im Vorjahr./niw/jha/