JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 122,50 Euro

professordeluxe schrieb heute 09:22

Für Bormioli die eine ähnliche Struktur, Marge und Verschuldungsgrad hatte, wurde bei der Übernahme der Multiple Faktor von 10 aufs EBITDA bezahlt, was fair und angemessen in der Branche ist. Für 2025 erwartet man bei Gerresheimer 2,4 Mrd. Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 22 Prozent. Dies bedeutet ein EBITDA von 528 Mio. Euro. Rechnet man hier auch den Multiple Faktor 10, wäre Gerresheimer mit 5,28 Mrd. Euro fair bewertet. Bei 34,5 Mio. Aktien Grundkapital reden wir dann von 153 Euro pro Aktie. Selbst wenn ich die Schulden von 1,9 Mrd. Euro komplett aus dem Multiple Faktor 10 rausrechne, was absolut unüblich ist, wäre Gerresheimer noch 3,35 Mrd. Euro wert. Was 97 Euro pro Aktie entspricht. Man kann also zusammenfassend sagen, für 97 Euro würde der Übernehmer ein Schnäppchen machen, für 153 Euro wäre Gerresheimer fair bewertet, wobei die Marktlage gerade keine marktfairen Preise hergibt.