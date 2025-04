Ölpreise legen trotz Eskalation im Zollkonflikt etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Eine erneute Anhebung der Zölle von China auf Waren aus den USA konnte die Notierungen am Ölmarkt vorerst nicht weiter belasten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 63,46 Dollar und damit 13 Cent mehr als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai wurde bei 60,23 Dollar gehandelt und damit 16 Cent höher als am Vortag.

Kurz vor dem Wochenende hat China den Zollkonflikt mit den USA weiter eskaliert. In Reaktion auf eine weitere Anhebung der US-Zölle hat Peking seinerseits eine Erhöhung der Zölle auf Waren aus den USA von 84 auf 125 Prozent angekündigt. In den vergangenen Handelstagen hat der Zollstreit und die damit verbundene Furcht vor einem Abflauen der Weltwirtschaft mit einer geringeren Nachfrage nach Rohöl die Notierungen mehrfach stark bewegt, wobei die Preise unterm Strich kräftig gefallen waren.