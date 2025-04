Bitcoin: Cardano-Chef erwartet Rallye auf 250.000 US-Dollar noch in diesem Jahr!

Charles Hoskinson, Gründer der Cardano-Blockchain und Mitbegründer von Ethereum, rechnet damit, dass der Bitcoin-Preis noch in diesem Jahr auf bis zu 250.000 US-Dollar steigen könnte. Im CNBC-Podcast "Beyond the Valley" führte er mehrere Gründe für seinen Optimismus an: die wachsende Nutzerbasis, geopolitische Spannungen, erwartete Zinssenkungen der US-Notenbank sowie neue regulatorische Impulse.

Zudem sieht Hoskinson einen tiefgreifenden geopolitischen Wandel. Von einer regelbasierten internationalen Ordnung hin zu einer "Machtpolitik" großer Nationen. "Wenn Russland in die Ukraine einmarschieren will, dann tut es das. Wenn China in Taiwan einmarschieren will, dann wird es das auch tun", sagte er. In diesem Umfeld sieht Hoskinson Kryptowährungen als alternativloses Vehikel globaler Transaktionen.

Ein weiterer Treiber für den Markt könnte die Regulierung von Stablecoins sein. Sollte der Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act wie erwartet verabschiedet werden, rechnet Hoskinson damit, dass auch die "Magnificent 7" – darunter Apple, Amazon und Microsoft – Stablecoins einführen könnten. Diese könnten zur Bezahlung von Mitarbeitern oder zur Abwicklung kleiner Transaktionen auf Plattformen dienen.

Hoskinson erwartet, dass sich der Kryptomarkt in den kommenden Monaten zunächst beruhigt, bevor im Spätsommer "eine riesige Welle spekulativen Interesses" folgt, die weitere sechs bis zwölf Monate anhalten dürfte. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, regulatorischer Klarheit und makroökonomischen Impulsen könnte laut ihm zu einem neuen Boom führen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!