BVB denkt über Rückkehr von Hummels nach

Zitat von halbgott:

Bayern würden in der laufenden Saison rote Zahlen drohen. Dies bei CL Reform Rekordeinnahmen???Eberl ist eine Labertasche, kann man nicht anders sagen. Und darin agiert er äußerst unglücklich. Daß Bayern einen absoluten Rekordumsatz von über einer Milliarde macht, mit CL Reform weitere extreme Umsatzsteigerungen generiert und Bayern in so einem Zusammenhang in der Not ist, zum ersten Mal seit Jahrzehnten rote Zahlen zu schreiben, ist völlig absurd. Da kommt dann ein Manager und spricht völlig offiziell, zu möglichen Vertragsverlängerungen "hey haste Bock? dann machen wir das..." viel bescheuerter, intellektfreier und dümmer geht es nicht mehr. Eberl ist einfach nur niveaulos